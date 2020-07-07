Германский Deutsche Bank согласился выплатить властям США штраф в размере 150 млн долларов за нарушение требований к контролю за переводами денежных средств финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и умершего в американской тюрьме. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления финансовых услуг штата Нью-Йорк.

По версии управления, штрафные санкции наложены на нью-йоркский филиал Deutsche Bank за «серьезные нарушения в соблюдении правил уведомления, касающихся отношений банка с Джеффри Эпштейном и банковских отношений с Danske Bank Estonia [эстонским филиалом датского банка «Данске»). Как отмечается, штраф является «первой мерой принудительного характера, принятой регулятором в отношении финансовой организации за ведение дел с Эпштейном».

Deutsche Bank инкриминируется, что он недостаточно бдительно отслеживал банковские переводы человека, сексуальные преступления которого были широко известны. Это привело к тому, что банк «не выявил и не предотвратил подозрительные трансакции на миллионы долларов», отмечает управление. Оно причислило к таким финансовым операциям съем Эпштейном «наличных средств на более 800 тыс. долларов за четыре года», «оплату русских моделей», расходы на проживание и обучение молодых женщин, а также на адвокатов, представлявших интересы Эпштейна и его соучастников.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.