Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел всего 56 жалоб на микрофинансовые организации (МФО), пишут «Известия» . Всего за это время граждане направили ему 306 обращений в отношении МФО. В большей части отклоненных заявлений (55%) отсутствовали имущественные требования к организациям. В оставшихся 45% случаев граждане не соблюли предусмотренный законом о финомбудсмене претензионный порядок.

Потребители направляли Воронину обращения, связанные с недобросовестными действиями по возврату задолженности, оформлением займов третьими лицами по чужому паспорту и отказом МФО в реструктуризации ссуд. Рассмотрение подобного рода обращений не относится к его компетенции. Функции финансового уполномоченного заключаются в решении главной проблемы граждан — нежелании компаний выплачивать возмещение или попытке максимально снизить его размер. Согласно исследованию ОНФ, большинство граждан ожидали от финомбудсмена юридических консультаций и правовой помощи — 43% опрошенных, а также помощи в досудебном урегулировании споров с финансовыми организациями — 38%.

В пресс-службе финомбудсмена указали, что на данный момент в его компетенцию входит также рассмотрение претензий в отношении страховых компаний. Всего за полгода обратилось 90,2 тыс. человек. В Госдуме готовы добавить финомбудсмену полномочий.

Служба пока не в полной мере соответствует ожиданиям потребителей, полагает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, жаловаться и писать заявления на нелегальных кредиторов следует в прокуратуру, на обман клиента — в ЦБ, в случае уголовных правонарушений — в МВД, финансовые имущественные претензии разрешает финомбудсмен. В ОНФ считают, что служба должна также стать для потребителя «единым окном», куда граждане смогут обращаться с жалобами не только на досудебные споры с легальными участниками рынка, но и за защитой своих прав от нелегалов.

По мнению микрофинансистов, решение расширить функционал финуполномоченного работой с нелегальными кредиторами в текущих условиях представляется некорректным. «Черные» кредиторы не подконтрольны ни одному из регуляторов, и их деятельность находится в сфере воздействия правоохранительных органов.