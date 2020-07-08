Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройства в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время устройство блокируется из-за отсутствия платежей. Об этом рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

По его словам, мошенники в своих схемах используют программу Samsung Upgrade. В ее рамках клиент может за ежемесячную плату пользоваться смартфоном, а после 12 месяцев либо обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей.

«Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям, зачастую по очень привлекательным ценам, на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально», — отметил эксперт.

Однако через некоторое время на смартфон начинают приходить сообщения с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если плата не внесена, устройство блокируется, и использовать его уже невозможно. «Обойти блокировку смартфона не получится, поскольку требуется замена материнской платы», — поясняет Пителинский.

По его словам, с момента запуска программы такие случаи выявлены уже в шести регионах России, а также в Белоруссии и Казахстане.

Чтобы не лишиться денег, эксперт советует «по возможности покупать смартфоны в официальных магазинах и относиться с осторожностью к покупке с рук или в сомнительных точках перепродажи», а также обращать внимание на цену, которая в таких случаях может оказаться заметно ниже рыночной.



Помимо этого, пользователям рекомендуется перед покупкой смартфона проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга. «Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека», — добавил Пителинский.