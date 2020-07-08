Право строительных саморегулируемых организаций выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда может быть продлено после 1 января 2021 года или признано бессрочным. Такое решение может быть принято в середине осени, сообщил накануне на онлайн-совещании президент ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой») Антон Глушков.

«Эту меру важно тиражировать на следующий год. Мы договорились с коллегами, что такая возможность существует и решение о продлении либо об отсутствии срока, когда мера прекращает действие, будет приниматься в середине осени, как только мы поймем, какой объем денежных средств саморегулируемые организации на такие займы направили», — сказал Глушков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что прежде чем правительство всерьез вернется к рассмотрению этой инициативы, необходимо показать ее эффективность.

По предварительным данным «Ностроя», суммарный резерв компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств всех 218 действующих СРО составляет 29,6 млрд рублей. Размер компенсационных фондов, потенциально возможный для предоставления саморегулируемыми организациями в качестве займов своим членам, составляет 19,6 млрд рублей.

В экономику может поступить около 28 млрд рублей благодаря займам строительных СРО Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Как подсчитали в ассоциации, предельный размер займа на одного члена СРО варьируется от 705 тыс. до 143 млн рублей. Средний показатель предельного займа на одного члена по стране составляет 22 млн рублей.



Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января 2021 года выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно документу, объем выданных займов не может превышать 50% от объема средств компенсационных фондов СРО. Такая мера принята в качестве поддержки членов саморегулируемых организаций в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.