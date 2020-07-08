Российские фондовые индексы ушли вниз на открытии торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи составил 2 813,87 пункта, потеряв 0,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Индекс РТС понизился на 0,28% — до отметки 1 244,38 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — констатировала перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… вероятно, перейдут к умеренному снижению ввиду преобладания продаж за рубежом и снижения нефтяных котировок в среду. День вновь будет спокойным на макроэкономические события, среди которых стоит отметить разве что данные Минэнерго США по запасам. Прогнозы API предупреждают, что слишком позитивных для нефтяных котировок цифр лучше не ждать, но все еще не исключены приятные сюрпризы», — спрогнозировала она.