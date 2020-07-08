Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:09 мск понизился на 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 18 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:19 мск курс доллара составил 71,29 рубля (минус 18 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 15 копеек и составил 80,49 рубля.

Как комментировал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра торги на Мосбирже должны открыться укреплением рубля. По его словам, сопротивлением для доллара выступит уровень 71,1 рубля. Его пробой поможет продавцам вернуть курс на 70,7 рубля.

«Пара доллар/рубль, похоже, нащупывает новый комфортный диапазон. Пока это 71—72,5 рубля за доллар. Не исключено, что в нем российская валюта проведет еще какое-то время, но дальнейшая девальвация рубля обязательно последует», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.