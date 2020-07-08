Спрос и предложение населения на российском валютном рынке существенно снизились в апреле, который был нерабочим из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, при этом опережающее сокращение предложения привело к росту чистого спроса на наличную иностранную валюту, свидетельствуют данные представленного Центробанком в среду «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) уменьшился в апреле по сравнению с мартом 2020 года на 39% и составил в долларовом эквиваленте 3,5 млрд долларов. Спрос на доллары США снизился на 34%, на европейскую валюту — на 53%, до 2,7 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с мартом на 42%, до 0,9 млрд долларов. Долларов было куплено на 41% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 45%. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 2,6 млрд долларов (минус 38%).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) сократилось в апреле по сравнению с мартом на 68% и составило 1,5 млрд долларов. Совокупное предложение долларов уменьшилось на 63%, евро — на 77%, составив 1,1 млрд и 0,4 млрд долларов соответственно.

В апреле россияне продали уполномоченным банкам 0,6 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 71% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 68%, евро — на 77%. На свои валютные счета в банках физлица зачислили 0,9 млрд долларов наличной инвалюты — на 65% меньше, чем в марте.



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем в 1,8 раза и составил 2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 57%, на европейскую валюту — в 8,7 раза.

