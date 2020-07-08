Газпромбанк расширил программу ипотеки с господдержкой под 6,5%. Максимальная сумма ипотечного кредита на новостройки с первоначальным взносом не менее 20% увеличена с 8 млн до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и с 3 млн до 6 млн рублей в других регионах России, указано в сообщении кредитной организации.

В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.



Процентная ставка 6,5% годовых распространяется на весь срок кредита. Условия действуют при оформлении заемщиком личного страхования.