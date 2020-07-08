Райффайзенбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях.

«Стабильный рост» (на 31, 91, 181, 366, 730 дней) открывается под 0,01—3,23% (ранее — под 0,5—3,92%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181, 366 дней) — под 0,01—3,08% годовых (до этого — под 0,5—3,82%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Свобода действий» (от 50 тыс. рублей, от 31 до 366 дней) составит 0,01—3% (вместо 0,5—3,5%), а вклада «Свежий взгляд» (от 100 тыс. рублей на 181 и 366 дней) — 4,5—5,15% годовых (прежде — 5,1—5,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.



Пополнять можно депозиты «Личный выбор» и «Свобода действий».