Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Иностранцы смогут их использовать для возврата НДС на товары, купленные в России.

Для этого должен быть организован электронный документооборот между участниками системы tax free — организациями розничной торговли, реализующими товары физическим лицам — гражданам иностранных государств, налогоплательщиками, оказывающими услуги по компенсации суммы налога этим физическим лицам, ФТС и ФНС России. Участники электронной системы смогут обмениваться электронными чеками или сведениями из чеков, а также сведениями об отметках таможенных органов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.