Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка до уровня «B+(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Ранее у банка был «развивающийся» прогноз, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Повышение кредитного рейтинга БайкалИнвестБанка связано с улучшением оценки бизнес-профиля после присоединения к нему банка «Реалист», а также с увеличением показателей достаточности капитала, поясняется в релизе . Как уточняется, кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительными оценками ликвидности и фондирования.

В АКРА напоминают, что БайкалИнвестБанк специализируется на предоставлении кредитов предприятиям различных отраслей (в том числе золотодобывающим компаниям), кредитовании покупки коммерческого автотранспорта и спецтехники, выдаче банковских гарантий, а также на операциях по покупке и продаже золота и валютно-обменных операциях.

«Слабая оценка бизнес-профиля отражает относительно слабую франшизу БайкалИнвестБанка. Банк не отличается сильными конкурентными позициями на российском банковском рынке, однако имеет стабильную базу заемщиков среди небольших золотодобывающих компаний», — указывают аналитики. Агентство отмечает достаточно высокую диверсификацию операционного дохода банка.

«АКРА улучшило оценку структуры собственности БайкалИнвестБанка и деловой репутации одного из бенефициаров банка, после того как Банк России согласовал возможность проведения сделки по присоединению банка «Реалист». Данное обстоятельство, а также укрупнение БайкалИнвестБанка послужили причиной повышения оценки его бизнес-профиля на одну ступень», — говорится в релизе агентства.

​БайкалИнвестБанк завершил присоединение банка «Реалист» Собственный капитал объединенного банка составил 4 млрд рублей.

Контролирующими акционерами банка являются Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, которые совместно также владеют группой компаний Merlion и рядом других активов, уточняют в АКРА.

Эксперты обращают внимание на высокий уровень нормативов достаточности капитала банка на 1 июня 2020 года (значение Н1.1 и Н1.2 равнялось 15,3%, Н1.0 составлял 16,2%). Собственные возможности банка по генерации прибыли оцениваются как умеренные.

Кредитный портфель БайкалИнвестБанка характеризуется умеренной долей проблемных и безнадежных ссуд и приемлемой концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков. Качество управления основными рисками оценивается как удовлетворительное в сравнении с выборкой конкурентных банков, качество крупнейших принципалов по выданным гарантиям — как адекватное.

В числе прочего в релизе говорится, что показатель дефицита краткосрочной ликвидности на конец мая 2020 года в стрессовом сценарии АКРА достигал 10% от общей суммы обязательств банка. В то же время агентство приняло во внимание сезонный характер деятельности значительной части клиентов банка — золотодобывающих компаний. Ожидаемое погашение кредитов во второй половине года существенно повысит показатели краткосрочной ликвидности.

