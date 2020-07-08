Совет Федерации одобрил закон, регулирующий деятельность ломбардов в России, в том числе ограничивающий размер предельного займа и запрещающий выдавать заем под залог недвижимости. Так, согласно закону, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться ЦБ.

«Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом и нормативным актом Банка России, основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, хранение вещей», — говорится в законе.

Также вводится запрет на использование слова «ломбард» в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус со дня исключения этих сведений из реестра.

Закон продлевает время работы ломбардов до 23:00 и уточняет требования к должностным лицам ломбардов. Также выдаваемый ломбардом заемщику залоговый билет должен будет содержать условия договора потребительского займа, соответствующие закону «О потребительском кредите (займе)».