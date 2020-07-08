Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами, сообщает ТАСС.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому принятый закон определяет для каждой организации список операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна представлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не передавать такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, разрешается не передавать информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента; контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Мониторинг соблюдения нового режима будет дистанционным — его порядок определит президент РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести так называемый риск-ориентированный подход; правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы. В части операций, связанных с выполнением гособоронзаказа, закон снижает с 50 млн до 10 млн рублей пороговую сумму по второму и последующему зачислению (списанию) денежных средств. Со 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа идентификация клиента не проводится.

Согласно закону, операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами в рамках сделки с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 3 млн рублей, в том числе в переводе на иностранную валюту. Это касается и операций по зачислению на счет (вклад) либо списанию денежных средств при платежах по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей, в том числе в переводе на иностранную валюту.



Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте); контроль коснется и операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма его составляет 100 тыс. рублей и выше (аналогично и эквивалент в иностранной валюте).