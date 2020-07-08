Более 200 тыс. сертификатов на материнский капитал на текущий момент было выдано в беззаявительном порядке. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции.

«В таком беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал, когда родители никаких усилий не предпринимали для того, чтобы его оформить», — сказала она.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. С 15 апреля 2020 года материнский капитал назначается без заявления, на основе данных органов ЗАГС.

Маткапитал в 2021 году предложили увеличить 👍 Об этом говорится в проекте бюджета ПФР.

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.