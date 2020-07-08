Чистая прибыль российских банков в текущем году сократится как минимум вдвое из-за ухудшения качества кредитов и замедления темпов роста розничного кредитования, заявил директор направления «Финансовые институты» международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

«Российские банки продемонстрировали рекордно высокие показатели чистой прибыли по итогам 2019 года — это 1,7 триллиона рублей по РСБУ. Мы ожидаем, что в этом году, конечно, показатели прибыльности банков снизятся не менее чем наполовину вследствие постепенного ухудшения качества активов. Более того, на это также повлияет тот фактор, что мы ожидаем замедления темпов роста розничного кредитования, которое характеризуется традиционно более высокими показателями рентабельности», — сказал Вороненко.

По его словам, рост кредитных портфелей российских банков в 2020 году будет довольно низким и в целом составит около 5% без учета валютной переоценки, основными драйверами роста станут кредиты крупным компаниям и ипотека. Темпы роста розничного кредитования в этом году снизятся до 10% с 19% в прошлом году.

По прогнозу S&P, ожидаемые кредитные потери возрастут, но не более чем в 2014—2015 годах; при этом они будут сопоставимы с уровнями большинства систем развивающихся рынков. По ожиданиям экспертов, крупнейшие российские банки увеличат расходы на формирование резервов до примерно 3% от среднего объема амортизированных кредитных портфелей.