Пик выхода граждан в первую просрочку по кредитам пришелся на апрель, в июне ситуация во многих банках улучшается. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на совместной пресс-конференции РБК и НКР.



«Это апрель, когда наблюдался пик ухудшения качества. Видимо, это было связано с тем, что были наиболее серьезные ограничительные меры в этот период… и видно, что сейчас ситуация постепенно улучшается в большинстве банков. Это может говорить о том, что скорость ухудшения качества, рост просрочки, рост реструктуризаций действительно пойдет на спад», — сообщила Елизавета Данилова.

По данным ЦБ, доля необслуживаемых ссуд в необеспеченном кредитовании выросла с 7,5% на начало 2020 года до 8,6% на 1 июня. Данилова напомнила, что на этапе роста рынка ЦБ ужесточал нормы резервирования в потребительском кредитовании. В результате по необеспеченным потребительским ссудам банки сформировали буфер капитала в размере 584 млрд рублей, который позволяет покрыть гипотетический прирост необслуживаемых кредитов на 6 процентных пунктов, добавила представитель Банка России.

Данилова также отметила, что рост доли реструктурированных ссуд физлиц замедляется. По данным на 30 июня, банки реструктуризировали 4% портфеля потребительских кредитов и порядка 2,8% ипотечных.