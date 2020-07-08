Московский Кредитный Банк (МКБ) и Mastercard запускают акцию «1 000 баллов к цифровой карте», сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты банка, оформившие в период с 8 июля по 30 сентября цифровую карту «Москарта Mastercard» или «Москарта Black Mastercard», получат 1 тыс. баллов по программе «МКБ Бонус».

«Для участия в акции необходимо оформить цифровую карту Mastercard в мобильном приложении «МКБ Онлайн», активировать ее и оплатить любой товар или услугу до конца месяца, в котором была оформлена и активирована карта», — говорится в релизе.

Также клиенту необходимо в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн» подтвердить участие в программе «МКБ Бонус», позволяющей зарабатывать на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагается несколько категорий на выбор, за покупки в которых начисляются 5% или 7% баллами от суммы покупки в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки МКБ начисляет 1% баллами.

1 тыс. баллов будет начислена до 20-го числа следующего месяца. Баллы возмещаются по ставке один балл равен одному рубль. Управление категориями и баллами доступно в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». В III квартале пользователям программы «МКБ Бонус» доступны следующие категории для повышенного начисления баллов: «Кафе, рестораны», «АЗС», «Такси», «Детские товары», «Салоны красоты», «Домашние питомцы».

Принять участие в акции может любой клиент банка, которому к моменту акции не подключен пакет карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» или «Эксклюзивный».