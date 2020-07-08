Суммарные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь — май 2020 года составили 5,398 трлн рублей. Такие данные Федерального казначейства приводит рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», по оценкам которого суммарный объем доходов консолидированных региональных бюджетов сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,2%. Снижение доходов консолидированных бюджетов отмечается в 25 российских регионах , рост — в 59; в Челябинской области объем доходов консолидированного бюджета не изменился.

Суммарные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов РФ за январь — май 2020 года составили 4,257 трлн рублей, что, по оценкам агентства, на 8,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов снизился в 66 субъектах РФ, а вырос — в 19. «Выпавшие» налоговые и неналоговые доходы почти полностью были компенсированы безвозмездными поступлениями в консолидированные бюджеты регионов, которые за пять месяцев 2020 года увеличились на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов объясняется недополучением поступлений по налогу на прибыль. Поступления по налогу на прибыль организаций снизились на 15,8%, по налогу на доходы физических лиц — на 0,8%», — отмечают аналитики.

Наиболее существенное снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наблюдается в Хакасии — на 28,3%. Еще в восьми регионах налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов сократились более чем на 20%. В этой группе агентство выделяет Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые входят в тройку регионов с самыми большими потерями в налоговых и неналоговых доходах в абсолютном выражении (минус 32,3 млрд и минус 28,6 млрд рублей). Опережает их только Москва, где по итогам пяти месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 91,6 млрд рублей (или 8,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Эксперт РА»: дефицит региональных бюджетов по итогам года составит 200 млрд рублей Снижение доходов отмечено более чем в трети регионов страны.

В тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета входят Чукотский автономный округ (плюс 53,2%), Ингушетия (плюс 43,4%) и Республика Алтай (плюс 21%), но в абсолютном выражении бюджеты этих регионов невелики и оказать существенное влияние на общий результат не смогли. В группе с положительной динамикой налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов эксперты выделяют Ханты-Мансийский автономный округ — Югру: этот регион стал лидером по приросту в абсолютном выражении (плюс 26,2 млрд рублей) и занял четвертое место по динамике.

Суммарный объем расходов консолидированных бюджетов регионов по итогам пяти месяцев 2020 года составил 5,2 трлн рублей, что на 18,7% больше в сравнении с соответствующим периодом 2019-го (плюс 818 млрд рублей). Расходы консолидированных бюджетов выросли во всех субъектах РФ, за исключением Калининградской области, где они снизились на 5,5%. Лидерами по динамике стали Татарстан (плюс 46,3%) и Москва (плюс 38,7%). Москва же стала и лидером по росту расходов консолидированного бюджета в абсолютном выражении (плюс 312 млрд рублей). В 14 регионах по итогам пяти месяцев 2020 года консолидированный бюджет исполнен с дефицитом.



«Наблюдаемые результаты стали предсказуемым последствием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая привела к ограничению экономической активности во всех сферах деятельности. Последовавшие от правительства РФ и региональных властей меры поддержки бизнеса (отсрочка и льготы по уплате налогов, сборов, арендных платежей), а также снижение нефтяных цен на мировых рынках существенно сказались на доходах регионов. В июне в большинстве регионов РФ экономическая деятельность еще полностью не восстановилась, и текущий спад продолжится, а региональным властям придется искать способы наполнения бюджетов и выполнения социальных обязательств», — заключают аналитики агентства «РИА Рейтинг».