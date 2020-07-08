Банк России планирует вернуться к обсуждению количественных ограничений в рискованном розничном кредитовании после пандемии, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на совместной пресс-конференции РБК и НКР.



Напомним, в сентябре 2019 года ЦБ поднял вопрос о получении права на введение прямых количественных ограничений на выдачи в рискованном кредитовании. «Мне кажется, мы в ближайшей перспективе, наверное, вернемся к этому обсуждению. Сейчас мы прекратили это обсуждение на фоне пандемии, но, в принципе, пандемия — это событие, которое произошло, событие системное, которое подтвердило важность системных мер… поэтому мы будем, конечно, думать, как дальше развивать эти меры», — сказала Данилова.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ отметила, что речь идет о лимитах на кредиты заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. «В дальнейшем, естественно, не сейчас. Сейчас мы, наоборот, принимаем контрциклические меры», — подчеркнула она.

В 2018—2019 годах регулятор принимал активные меры по сдерживанию роста необеспеченного кредитования. ЦБ несколько раз повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам. С 1 октября 2019 года также были введены надбавки, привязанные к показателю долговой нагрузки заемщика.