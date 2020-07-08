Почти половина (48%) предпринимателей России заявили о том, что их бизнес уже начал работу, следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны».

«В настоящее время 48% предпринимателей заявили о том, что их бизнес уже начал работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесов, окончательно закрыты — 13%, в стадии закрытия — 7%», — говорится в исследовании.

О наличии плана действий по восстановлению деятельности заявили 37% предпринимателей, еще 40% пока наблюдают за ситуацией, а у 23% никакого плана нет. Большинство (73%) опрошенных для восстановления деятельности планируют работать с населением, а 28% — с другими компаниями. Участвовать в госзакупках намереваются 19% предпринимателей. Свыше трети (37%) бизнесменов полагают, что на восстановление бизнеса у них уйдет от полугода до года. Еще четверть (27%) рассчитывают восстановиться за один-два года, а 19% — за срок от трех до шести месяцев.

В качестве финансовых инструментов для восстановления почти половина (47%) предпринимателей планирует использовать банковские кредиты, 34% — собственные накопления, 31% собирается получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки бизнеса.

В то же время глава ТПП Сергей Катырин выделил важность государственной поддержки бизнеса как во время пандемии, так и в период восстановления. «Результаты опроса показывают, что более трети (37%) предпринимателей нуждаются в грантах и субсидиях от государства для восстановления. Порядка 24% также заявили о том, что им нужно иметь гарантированные каналы сбыта на существующих и новых рынках. Но значительная часть (40%) все-таки нуждается в существенном снижении налогового бремени для восстановления», — сказал он журналистам.

Проект «Бизнес-барометр страны» призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии коронавируса. В опросе приняли участие 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов РФ, 98% которых относятся к микро-, малому или среднему бизнесу.