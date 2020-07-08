Банк ДОМ.РФ предоставит группе компаний «Инград» 60,5 млрд рублей для строительства жилого квартала комфорт-класса в Московской области. Об этом сообщили в среду в банке.

«Это крупнейшая сделка не только для Банка ДОМ.РФ, но и для всего банковского сектора, который предоставляет проектное финансирование в стране», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» (организация является акционером банка) Виталий Мутко.



Проект предусматривает строительство на площади в 60 га большого микрорайона переменной этажности, который будет включать физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько детских садов и школ, поликлинику, торгово-развлекательный центр и наземные паркинги; также будут построены объекты коммунального, инженерного и транспортного назначения. Первые этажи будут предназначаться под коммерческую инфраструктуру. Жилая площадь микрорайона составит 550 тыс. кв. м. Первые три корпуса объекта планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, последний — в I квартале 2031-го.

«Рядом с будущим жилым кварталом находятся река Сукромка и Борисовские пруды, а также объект культурного наследия федерального значения — Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы XVII века и дворцовая усадьба «Тайнинское». ЖК будет располагаться на расстоянии менее 1 км от Московской кольцевой дороги, рядом сразу с тремя шоссе — Осташковским, Волковским и Липкинским», — отмечается в релизе Банка ДОМ.РФ.

В кредитной организации подчеркивают, что «одним из ключевых достижений трехстороннего сотрудничества — правительства Московской области, Банка ДОМ.РФ и группы компаний «Инград» — станет решение проблем обманутых дольщиков жилых комплексов «Булатниково» и «Белый город», достройкой которых займется девелопер. Строительство на них было остановлено в 2013 и 2016 годах. Дома этих ЖК включены в единый реестр проблемных объектов».



В Банке ДОМ.РФ напоминают, что ранее стороны уже заключили сделку более чем на 11 млрд рублей: средства направлены на строительство жилого комплекса TopHills в Южном административном округе Москвы рядом со станцией метро «Нагорная».

