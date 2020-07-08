Почти половина россиян, бравших микрозаймы, никогда не состояли в браке, а семейные люди составляют 37% от общего числа заемщиков, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания провела исследование на основе анализа более 100 тыс. займов по всей стране. Согласно данным Webbankir, 13% заемщиков МФО находятся в разводе, около 2% являются вдовцами.

При этом 78,3% семейных заемщиков не допускали ни дня просрочки по займам, тогда как среди незамужних и холостых процент обязательных людей заметно ниже — 74,7%. Примерно так же пунктуальны с кредитными платежами разведенные — 74,5%. Хуже всего с финансовой дисциплиной у вдовцов: ни единого дня просрочки не допускали 72,9% из них.

«Благодаря высокой финансовой дисциплине доля тех, кому одобряют займы, среди семейных людей оказалась в 1,5 раза больше, чем среди холостых и незамужних», — сказано в исследовании.

Займы на свадебные торжества берут порядка 0,5—1% клиентов МФО, выяснили аналитики. Чаще всего россияне берут ссуду на данную цель в июле, поскольку люди чаще женятся в теплое время года и более охотно отправляются в свадебные путешествия. Также довольно часто клиенты МФО занимают на свадьбы в январе, когда на финансовом положении россиян серьезно сказываются новогодние праздники.