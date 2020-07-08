Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,19 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,5 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,0325—72,5725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,65 рубля, увеличившись на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,7 тыс. сделок на 270,2 млн евро по курсам от 80,13 до 80,89 рубля за евро.

В среду в первой половине дня рубль демонстрировал заметное укрепление к доллару и евро, напоминает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. В частности, обе валюты обновили минимумы с понедельника: американская валюта была близка к отметке в 71 рубль, а евро был близок к уровню 80,1 рубля.

«После утреннего укрепления рубль скорректировался, при этом в последующие часы динамика валютных пар на российском рынке повторяла ход торгов на международном рынке. В частности, доллар хоть и несколько сократил потери, но все же оставался в минусе, сумев лишь протестировать отметку в 71,4 рубля. Евро, в свою очередь, смог не только отыграть все утренние потери, но и завершал рабочий день небольшим укреплением к рублю. Такая динамика стала возможной благодаря заметному росту пары евро/доллар на внешнем рынке», — комментирует эксперт.

