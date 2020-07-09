Газпромбанк предлагает новым клиентам оформить кредит наличными по ставке от 7,2% годовых полностью дистанционно, без посещения отделения. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого достаточно оформить заявку на сайте банка, отправить документы по ссылке, дождаться от банка положительного решения и бесплатно с доставкой на дом получить «Умную карту» с одобренной суммой кредита. Доставка карты с денежными средствами осуществляется на следующий рабочий день после одобрения кредита банком в удобное для клиента время», — говорится в релизе.

В банке отмечают, что представитель финансового учреждения соблюдает все требования безопасности, приезжает в маске и перчатках. Уже сегодня воспользоваться безвизитной технологией можно в 52 городах РФ, и география доставки постоянно расширяется.

Минимальная ставка 7,2% годовых распространяется на суммы от 1,5 млн до 5 млн рублей и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента. Остальные ставки зависят от суммы кредита, минимальный размер которой составляет 50 тыс. рублей.