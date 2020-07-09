Энергомашбанк снизил ставки по вкладам.

«Правильный выбор» (от 30 тыс. рублей на три месяца, полгода и год) теперь открывается под 4,4—5% годовых (ранее — под 4,8—5,4%), а «Оптимальный Экспресс Плюс» (от 100 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 3—4% годовых (до этого — под 3,5—4,5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока.

Депозит«Ежемесячный доход» можно оформить под 4—5% (вместо 4,5—5,5% годовых). Срок — от трех месяцев до двух лет.

При размещении вклада «Пенсионный Плюс» сроком на один год процентная ставка составит 5%, на два года — 4,9% годовых (прежние ставки — 5,5% и 5,4%).

Сумма первоначального взноса по двум вышеперечисленным депозитам установлена на уровне 5 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Для вкладов предусмотрена возможность пополнения.