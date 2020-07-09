Никто и никогда не уберет из Конституции принятую норму об обязательной индексации пенсий, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде» . По его словам, это было бы аморально.

«Правительство принимает решение об индексации. Положение сложное, кризис. Раздаются голоса: а давайте отложим индексацию, с деньгами трудно. И до изменения Конституции так можно было сделать. Потому что это решалось на уровне подзаконных актов. Или закона о государственном бюджете, и по предложению правительства можно было те или иные решения принять. А сейчас это сделать будет невозможно. Потому что для того, чтобы не индексировать, нужно поменять Конституцию. А мы с вами понимаем, что Конституцию никто никогда на эту тему не поменяет, это было бы просто аморально», — заявил Медведев.

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Он отметил, что Конституция — это важный и самый главный юридический акт страны. «В любую Конституцию вносятся поправки. И опыт других стран нам известен», — сказал зампред Совета безопасности.