Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю должен исключать сокращение зарплат. Сомнений в том, что в ближайшее время будут меняться форматы и графики работы, нет, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Та ситуация с развитием удаленной, дистанционной работы в принципе показала, что работа в офисе на протяжении восьми часов — это не заповедь, высеченная на скрижалях, а вполне гибкая вещь. Выяснилось внезапно, что можно работать из дома, причем большому количеству людей, которые раньше не представляли себе такой деловой формы. Точно так же через некоторое время будет возможен переход на четырехдневную рабочую неделю. Вопрос не в том, будет ли это, потому что это, скорее всего, будет, а в том, чтобы в рамках этого перехода не произошло падение заработных плат. Это является для нас ключевым моментом», — сказал Шершуков.

По его словам, нет сомнений в том, что в скором времени будет происходить изменение форматов и графиков работы.

«Если бы полгода назад спросили, возможно ли, что несколько миллионов человек будут переведены на работу из дома, все бы однозначно сказали нет. Сейчас выясняется, что это совершенно возможно. И в общем потерь для производительности труда никаких нет», — добавил зампред ФНПР.