Правительство поможет проблемным регионам оживить экономику и повысить уровень жизни населения. Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития таких территорий, утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет о Республике Алтай, Карелии и Туве. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Калмыкии, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях. Они фиксируют порядок и условия предоставления трансфертов из федерального бюджета. Также регламентируются особенности контроля за расходованием средств и сроки подготовки дополнительных нормативных актов.

Оценивать эффективность исполнения планов будут по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестиционных проектов.

Аналитики назвали регионы с максимальным ростом доходов за пять месяцев и наибольшими потерями Отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов объясняется недополучением поступлений по налогу на прибыль.

В числе проектов, которые вошли в индивидуальные программы, — туристско-рекреационные кластеры, технопарки, передовые сельскохозяйственные предприятия, оздоровительные комплексы. Также предусмотрены мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению сетей газоснабжения и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

«Утвержденные правительством индивидуальные программы развития для десяти наиболее проблемных регионов (по двум территориям правила финансирования еще проходят согласование) составлены с учетом специфики каждого из них и включают меры, направленные на стимулирование экономики. За каждым регионом закреплен курирующий федеральный министр, напрямую работающий с региональным руководством. Такая система позволяет оперативно реагировать на нужды территорий и в случае необходимости вносить точечные коррективы в уже существующие планы», — отмечают в Кабмине.

