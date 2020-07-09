Министерство финансов РФ не поддерживает предложение предоставить арендодателям офисных помещений право на отсрочку по налогам и платежам в условиях пандемии, это может привести к 167,2 млрд рублей выпадающих доходов. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на соответствующее предложение главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«В соответствии с представленным обращением предлагается распространить указанную меру поддержки на арендодателей офисных, административно-деловых, коммерческих объектов недвижимости. В результате принятия этого предложения объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ может составить порядка 167,2 млрд рублей, что в текущих экономических условиях приведет к существенным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям, субъектам РФ», — говорится в ответе Минфина.

«В связи с изложенным рассматриваемое предложение не поддерживается», — уточняется в документе.