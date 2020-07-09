Госдума приняла закон, прописывающий специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Также принят закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.

Законом о маркетплейсе определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. «Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера», — говорится в пояснительной записке к документу.

Оператор электронной платформы дает возможность сторонам сделки провести расчеты по ней с использованием специального счета оператора платформы либо Системы быстрых платежей. Также законом предусмотрено создание единого реестра финансовых трансакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы.

Специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием маркетплейса, предусматривает, что при наступлении страхового случая регистратор финансовых трансакций предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реестр обязательств банка по таким вкладам. На основе сведений в реестре АСВ осуществляет выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения осуществляется без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.

При наличии у вкладчика в банке вкладов в первую очередь выплачивается возмещение по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Если размер встречных требований банка к вкладчику превышает размер обязательств банка перед вкладчиком по вкладам, открытым без использования электронной платформы, размер возмещения по вкладам, открытым с использованием платформы, рассчитывается исходя из разницы между суммой обязательств банка по вкладам, открытым без использования электронной платформы, и величиной превышения встречных требований банка.