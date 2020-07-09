• Рубль в июне усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлении при снижении в годовом, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июне 2020 года». Рубль укрепился к доллару в июне по номинальному курсу на 4,9% по сравнению с маем 2020 года, а к евро — на 1,4%. Средний номинальный курс доллара за июнь равнялся 69,22 рубля (против 72,61 рубля в мае), средний номинальный курс евро — 77,96 рубля (против 79,05 рубля).



• Пандемия COVID-19 и обусловленные ею ограничительные меры дадут банковскому сектору дополнительный стимул для повышения уровня использования клиентами инновационных финансовых технологий, что ускорит процесс цифровой трансформации российских банков. Об этом говорится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P. Вместе с тем, как полагают аналитики, преимущества, связанные с цифровой трансформацией, будут сопровождаться новыми рисками.

• Количество краж средств с банковских счетов граждан с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз за время пандемии. Таковы данные Group-IB. Так, в июне среднее число таких махинаций возросло до 400—600 случаев в месяц, в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.

• Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay. Так, SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Для частных лиц услуга SberPay бесплатна.