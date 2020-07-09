Ассоциация банков России (АБР) представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками, предполагающий автоматическую блокировку средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен на согласование регулятору, сообщил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

В первом чтении принят законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения.

В рамках разработанного инструмента предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.

Как отмечает Клименко, сейчас гражданин в случае кибермошенничества может попытаться возбудить уголовное дело, но на практике подобные дела квалифицируются органами предварительно как хозяйственный спор, и по ним выносится отказ. Если потерпевший в результате большого количества усилий все же добивается возбуждения дела, то к этому времени никаких денег на счету мошенника уже нет. АРБ предлагает рассматривать это как неосновательное обогащение. При этом будут предоставлены персональные данные для того, чтобы потерпевший, у которого списали деньги, мог пойти и подать иск о неосновательном обогащении к конкретному физическому лицу, сказал Клименко.

Если получатель средств сообщает банку, что не имеет ничего общего с переведенными ему средствами, то деньги сразу возвращаются отправителю. Такая возможность предусмотрена для тех случаев, когда мошенники «прогоняют» украденные деньги через счета третьих лиц. В противном случае банк-получатель передает отправителю данные об адресате платежа, чтобы гражданин мог подать иск к конкретному человеку.

По словам Клименко, в ЦБ подтвердили актуальность и необходимость предложенного АБР инструмента и согласились взять его за основу для дальнейшего детального обсуждения. При этом председатель комитета ассоциации по информационной безопасности Станислав Кузнецов предложил подумать о пилоте предложенного механизма, чтобы ускорить все предложенные наработки.