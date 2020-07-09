Прибыль Новикомбанка по итогам первого полугодия составила 8,263 млрд рублей, следует из релиза финучреждения.

«По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль 8,263 миллиарда рублей, что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации. Рентабельность капитала банка (ROE) превысила 30% годовых...», — сказано в сообщении.

За отчетный период активы Новикомбанка выросли на 7,9% (на фоне 5,6% по банковской системе в целом) — до 529,74 млрд рублей. Основной драйвер роста активов банка — кредитный портфель реальному сектору — увеличился на 20,9%, достигнув на 1 июля 2020-го 402,7 млрд рублей.

«Увеличение показателей произошло несмотря на давление неблагоприятной конъюнктуры, последствия кризисных явлений и повышенную волатильность на рынках. Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия «Ростеха», — отмечают в банке.