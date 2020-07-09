Дефицит бюджета Соединенных Штатов за прошедший месяц оказался почти равен показателю за весь прошлый финансовый год. Это следует из данных, распространенных в среду бюджетным управлением конгресса США.

Согласно опубликованному докладу, в июне дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов достиг 863 млрд долларов. При этом в июне прошлого года он составил лишь 8 млрд долларов, а дефицит бюджета за весь 2019 финансовый год (завершился в США в конце сентября) равнялся 984 млрд.

«Это увеличение связано с экономическим спадом, вызванным пандемией в 2020 году, а также ответными мерами, принимаемыми федеральным правительством на фоне этого. <...> Дефицит федерального бюджета за первые девять месяцев 2020 финансового года составил 2,7 трлн долларов, <...> что на 2 трлн больше дефицита, зафиксированного за аналогичный период прошлого года», — отмечается в документе.

При этом объем поступлений в федеральный бюджет с начала финансового года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы выросли почти на 50%.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка 3 трлн долларов в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом.

В понедельник руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в беседе с журналистами подтвердил, что администрация США в ближайшие дни приступит к подготовке еще одного пакета мер стимулирования роста американской экономики.