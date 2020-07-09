Динамика входящих платежей указывает на дальнейшее восстановление экономической активности в конце июня — начале июля, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

«На неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень. Отклонение вверх составило 4,9% по сравнению с отклонением вниз на 7,6% неделей ранее. Отклонение платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления также стало положительным (+7,9%)», — говорится в релизе регулятора.

Улучшение динамики на неделе с 29 июня по 3 июля произошло во всех укрупненных группах отраслей. В отраслях конечного потребления величина входящих платежей превышает «нормальное» значение вторую неделю подряд.

Превышение «нормального» уровня входящих платежей также было отмечено в экспортных отраслях, инвестиционных секторах и отраслях промежуточного потребления. Единственной группой отраслей, в которой на отчетной неделе сохранилось отклонение вниз от «нормального» уровня, были отрасли государственного потребления.