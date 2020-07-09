Банк России 9 июля 2020 года признал удовлетворительным качество формирования семейства финансовых индикаторов RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) и функционирования Московской биржи как их администратора, сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор устанавливает требования к финансовым индикаторам на основе Принципов для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Банк России аккредитовал следующие индикаторы ставок RUSFAR: в рублях срочностью овернайт, одна неделя, две недели, один месяц и три месяца, в долларах США — срочностью овернайт.

Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR рассчитывается на основании сделок и заявок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия на облигации, принимаемые в обеспечение Национальным клиринговым центром, с 10:00 до 12:30 по московскому времени на ежедневной основе.

Расчет семейства ставок RUSFAR в рублях производится с апреля 2019 года. С мая 2019-го на срочном рынке Московской биржи торгуется фьючерсный контракт на ставку RUSFAR овернайт, одновременно торгуются 12 контрактов с исполнением каждый месяц. Также с мая 2019 года у участников есть возможность заключать сделки и по процентным своп-контрактам (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения до года на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.