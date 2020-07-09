Банк России пока не наблюдает значительного ухудшения качества кредитного портфеля банков в условиях пандемии, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

«Значительного ухудшения качества кредитного портфеля пока не наблюдается, что обусловлено действиями банков по реструктуризации кредитов и временными регуляторными послаблениями, введенными Банком России. Банки постепенно признают рост рисков по кредитам, увеличивая объем сформированных резервов на возможные потери по ссудам. Спрос на реструктуризацию кредитов со стороны клиентов банков в июне по сравнению с апрелем и маем существенно снизился, что говорит о стабилизации ситуации с обслуживанием задолженности. Проводимое Банком России обследование крупнейших розничных банков также указывает на стабилизацию кредитного риска на уровне, который наблюдался до начала пандемии: коэффициент выхода на первую просрочку, отражающий долю заемщиков, впервые пропустивших платеж по кредиту, в июне показал снижение у большинства банков», — говорится в обзоре ЦБ.

Отмечается, что меры Банка России и государственные программы оказывают поддержку кредитованию населения и компаний. В июне в рамках программ было выдано кредитов компаниям на сумму более 200 млрд рублей, ипотечных кредитов — на сумму более 100 млрд.

Существенное снижение потока заявок на реструктуризацию кредитов от населения и субъектов МСП указывает на стабилизацию ситуации с платежеспособностью клиентов.

В июне население стало реже допускать просрочки по кредитам. Доля заемщиков — физических лиц, впервые пропустивших платеж по кредиту, в июне соответствует значениям, наблюдавшимся в начале марта.