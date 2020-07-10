Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, пишут «Известия» , ссылаясь на результаты мониторинга РАНХиГС. Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85% и 9% соответственно). Число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%.

Выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственное благосостояние как умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно, говорится в отчете. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.

В пресс-службе Минтруда заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Доля занятых постепенно увеличивается: сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно, отметили там. Также в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220—250 тыс.

Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется Стабилизация ситуации отчасти связана с поэтапным выходом регионов из режима карантина.

По словам экспертов, ухудшение финансового положения граждан — ожидаемый результат. Факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону. Многие компании и после снятия официальных ограничений на деятельность не готовы к прежним затратам и расширению штата сотрудников. Сейчас на них кредиты, арендная плата, а объем продажи товаров и услуг далек от докризисных значений из-за отсутствия спроса, пояснили эксперты.