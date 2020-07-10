Банки попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении ипотечных кредитов под 6,5%, пишет РБК . Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа. Как отмечают авторы, после снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт (до 4,5%) на ту же величину сократилось и возмещение банкам — участникам программы. В этих условиях даже субсидирование ипотечной ставки не позволяет им выдавать кредиты с выгодой для себя. Участники рынка хотят изменить формулу расчета компенсаций. Одновременно АБР просит продлить срок действия госпрограммы льготной ипотеки до конца года вместо действующего сейчас дедлайна 1 ноября 2020 года.

Отклонение льготной ставки от рыночного значения банкам компенсирует государство. Согласно постановлению правительства, недополученные доходы банка от выдачи такой ипотеки — это разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3 п. п., и льготной ставкой (6,5%). На момент запуска программы ключевая ставка ЦБ составляла 5,5% годовых, при выдаче ипотеки по программе банк мог рассчитывать на компенсацию 2 п. п. После снижения ключевой ставки до 4,5% в июне применение той же формулы стало приносить банкам возмещение в 1 п. п. Это приводит к тому, что совокупная ставка для банков (6,5% плюс 1% компенсации) ниже рыночной, говорится в обращении АБР. Участники рынка считают, что в формуле расчета надбавка к ключевой ставке должна составить не 3, а 4 п. п.

По словам представителей банков, несмотря на снижение ключевой ставки, стоимость фондирования для банков осталась на уровне февраля — марта. Таким образом, увеличиваются риски того, что текущий размер возмещения не покроет расходов банка по программе. Формула возмещения по льготной ипотеке предполагает, что стоимость заимствований для банка — участника программы с господдержкой снижается одинаково вместе со снижением ключевой ставки. Но в последнее время снижение обоих этих показателей происходит непропорционально, пояснили в банках.

Как считают в АБР, пересмотр формулы расчета возмещения по льготной ипотеке не повлечет за собой увеличения финансирования со стороны государства. На момент запуска программы в апреле правительство выделило из резервного фонда 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов. Два собеседника в крупных банках высказали мнение, что дополнительное финансирование может понадобиться, если сценарий с резким снижением ключевой ставки не учитывался в изначальных расчетах Минфина. По мнению экспертов, механизм финансирования вряд ли будет корректироваться, потеря в марже будет носить достаточно краткосрочный характер.

Рассчитанный для банков объем субсидий предполагает, что они выдадут россиянам льготную ипотеку на 740 млрд рублей. За распределение компенсаций и лимитов отвечает госкомпания «ДОМ.РФ», выступающая оператором программы. Как пояснили в «ДОМ.РФ», лимиты устанавливались на основе заявок от банков. В итоге их запросы превысили 1 трлн рублей и запланированный объем программы. Из-за этого лимиты были снижены всем кредиторам пропорционально их доле в общем объеме запросов. Совокупный объем выделенных бюджетных средств остался неизменным, но «есть риск, что еще до 1 ноября лимиты по программе будут исчерпаны», отметил представитель госкомпании. Там подчеркнули, что перераспределение квот от банков, не выбравших лимит, к тем, кто уже его исчерпал, возможно только при согласии участников программы, у которых еще остались бюджетные средства.