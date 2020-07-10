Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и равнялся 2 774,34 пункта. Индекс РТС потерял на тот же момент времени 0,85% и находился на уровне 1 223,96 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Утром российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус в связи с ослаблением мирового аппетита к риску, — написала она перед началом торгов. — Зарубежные инвесторы наконец обратили внимание на резкий рост числа заболевших коронавирусом в США и приостановили покупки. Кроме того, на следующей неделе стартует сезон зарубежных квартальных отчетностей, который может принести неприятные сюрпризы. В пятницу в случае каких-либо негативных данных от Международного энергетического агентства под повышенным давлением окажутся и нефтяные цены».

«На фоне роста числа людей, заболевших коронавирусом, основные западные фондовые индексы в четверг снизились. Вслед за ними снизился и российский рынок... Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,39%. Сегодня утром ценопад перекинулся на Азию… Падение азиатских бирж задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением», — указывал до начала сессии старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.



«Сегодня внешний фон говорит о том, что с утра снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствие поводов для роста», — согласен главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, спрогнозировавший потери по российским акциям в начале торгов на уровне около 0,5%.

«Хуже рынка обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний», — отмечает он.

«Если западные индикаторы не развернутся вверх, то под вечер можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов», — рассуждает эксперт.

