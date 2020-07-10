Минэкономразвития упростило требования к предоставлению льготных гарантий и микрозаймов для малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках антикризисной поддержки. Так, наличие просроченной задолженности по налогам и сборам не может стать причиной для отказа в поддержке, сообщили в пресс-службе министерства.

«Значительно упрощены требования к получателям поддержки — субъектам МСП при обращении за микрозаймами и гарантиями. Например, не проверяется наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, таким образом это не может стать причиной для отказа в поддержке», — отметили в Минэкономразвития.

Также увеличен максимальный срок предоставления микрозайма для МСП до пяти лет, что снимет ограничение для микрофинансовых организаций (МФО) в связи с принятием мер по реструктуризации платежей заемщиков.

Отмечается, что МФО и региональные гарантийные организации (РГО) будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС, в частности комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5% годовых, размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%. Также вновь выдаваемые микрозаймы будут предоставляться на два года в связи с тем, что в период кризисных ситуаций субъектам МСП необходимы ресурсы для оплаты текущих расходов. В целях развития кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие увеличено до 95%.

Изменения также предусматривают оказание помощи при выходе субъектов МСП из кризисной ситуации или возобновлении деятельности после окончания срока действия режима повышенной готовности. «Для этого при получении поддержки у субъекта допускается наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, не превышающей 50 тысяч рублей, а также задолженности по выплате заработной платы работникам, не превышающей трех месяцев. При этом данные параметры после кризиса останутся неизменными», — пояснили в министерстве.