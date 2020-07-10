ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт в инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», сообщает РБК со ссылкой на данные портала госзакупок.

Первоначальная общая стоимость контракта сроком на три года составляла 722,7 млн рублей. ВТБ предложил 614,3 млн рублей, тогда как Сбербанк оценил стоимость работ на 3,6 млн рублей дороже — в 617,9 млн.

Цель закупки, в частности, заключалась в сокращении количества пассажиров, в том числе иногородних, которые обращаются в кассы метро, МЦК, «Мосгортранса». Помимо этого, закупка предполагает сокращение расходов московского транспорта на собственные бумажные билеты.

«Почти 36 тысяч устройств ВТБ установлено в метро и наземном транспорте столицы», — сообщили РБК в пресс-службе банка, комментируя результаты конкурса.



В мае прошлого года ВТБ завершил первый этап проекта модернизации турникетов Московского метрополитена, установив 710 турникетов с оборудованием для оплаты проезда по картам на 224 станциях. В сентябре того же года банк сообщил, что в день оплачивают проезд, приложив к турникету карту, более 60 тыс. человек.