Большинство российских банков смогут компенсировать возрастающие на фоне «коронавирусного» кризиса расходы на резервы под обесценение кредитов за счет прибыли без существенного давления на их капитал. Об этом говорится в тематическом обзоре Fitch Ratings по банковским рейтингам в странах с развивающейся экономикой.

В рейтинговом агентстве указывают, что кредитные профили российских банков улучшились в 2019 году и большинство банков подошли к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, с достаточными запасами капитала, комфортной ситуацией по ликвидности и без значительного объема проблемных активов, под которые не созданы резервы.

Показатели качества активов были стабильными в 2019 году, но аналитики ожидают роста доли ссуд так называемых второй и третьей стадий в этом году и более слабой прибыльности.

Как ранее разъясняло агентство, в соответствии со стандартом МСФО 9, вступившим в силу с 1 января 2018 года, кредиты могут быть отнесены к «первой стадии» (необесцененные, без существенного увеличения кредитного риска), «второй стадии» (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и «третьей стадии» (обесцененные).



В Fitch напоминают, что на 2020 год для России прогнозируется сокращение ВВП на 5,8%.