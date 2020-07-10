Банк России установил официальные курсы валют с 11 июля.

Курс доллара вырос на 34,98 копейки, составив 71,2298 рубля (70,88 рубля на 10 июля). Курс евро понижен на 14,45 копейки, до 80,2689 рубля (с 80,4134 рубля на 10 июля).

На Московской бирже в середине дня дорожают обе иностранные валюты. На 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,22 рубля, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 80,43 рубля (плюс 43 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,04—71,45 рубля за доллар и 80,13—80,46 рубля за евро.

