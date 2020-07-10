Совокупный госдолг всех стран в 2020 году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5% мирового ВВП, говорится в статье главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара. Эксперты связывают текущую ситуацию с госдолгом с беспрецедентными финансовыми мерами властей по всему миру примерно на 11 трлн долларов, принятыми для смягчения последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

«Принятые меры (по борьбе с коронавирусом. — Прим. ред.) также способствовали тому, что глобальный государственный долг достигнет самого высокого уровня за всю историю, превысив 100% мирового ВВП и превзойдя пиковые значения, отмечавшиеся после Второй мировой войны», — написали эксперты.

МВФ признает, что в сложившейся ситуации масштабные финансовые меры были необходимы для увеличения потенциала здравоохранения, возмещения утраченного дохода домохозяйств и предотвращения крупномасштабных банкротств.

Фонд ждет, что показатели госдолга стран, за исключением США и Китая, стабилизируются в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и ожидаемому уверенному восстановлению экономической активности.