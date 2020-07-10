В Кабардино-Балкарии выявлено крупное мошенничество со стороны руководителя банковской структуры, сообщается на сайте МВД.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу обратился руководитель филиала коммерческого банка и сообщил, что в адрес филиала поступило несколько заявлений от вкладчиков о мошеннических действиях со стороны управляющего одним из офисов банка на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Полицейскими предварительно установлено, что в период с ноября 2016 года по май 2020-го «руководитель офиса, используя свое служебное положение в корыстных целях, предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент». Фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов, но поступившими денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

«Поначалу представителю филиала кредитного учреждения удавалось выплачивать положенные дивиденды. Однако спустя некоторые время выплаты прекратились. Позже вкладчики узнали о том, что на самом деле они не являются клиентами данной финансовой организации и не имеют в ней никаких вкладов», — отметила Ирина Волк.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

В ходе обысков у предполагаемого злоумышленника были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Приблизительная сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составляет 800 млн рублей.

Полиция устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.



Название банка в сообщении МВД не приводится.