В июне 2020 года большинство опережающих индикаторов указывало на существенное замедление спада деловой активности в мире, говорится в выписке бюллетеня Высшей школы экономики (ВШЭ). В США появились первые признаки возобновления роста американской экономики после отмены карантинных мер. Беспрецедентные меры бюджетной и монетарной поддержки позволили смягчить последствия пандемии и будут способствовать дальнейшему восстановлению экономики. Согласно июньскому прогнозу МВФ, спад американской экономики в текущем году может составить 8%. В то же время Всемирный банк более оптимистичен в своем прогнозе, ожидая спад всего на 6,1%. С учетом прогнозов Еврокомиссии и ОЭСР медианный прогноз международных финансовых организаций в целом предполагает падение ВВП США в 2020 году на 7,3%.

В июне активизировалось восстановление показателя экономических настроений в еврозоне, которое предварительно началось в мае. Улучшение настроений было вызвано значительным повышением доверия во всех обследованных секторах бизнеса (промышленности, сфере услуг, розничной торговле и строительстве) и среди потребителей. Наибольший прирост, компенсировавший около трети совокупных потерь за март и апрель, был зафиксирован в розничной торговле. Рост экономических настроений отмечен во всех крупнейших экономиках еврозоны (Франции, Нидерландах, Испании, Италии, Германии). Заметного улучшения в деловом климате еврозоны в июне не произошло. Практически все опережающие индикаторы указывают на продолжающийся спад экономики еврозоны. Но спад замедляется, и при сохранении положительной динамики опережающих индикаторов уже в ближайшие месяцы можно ожидать выхода европейской экономики из COVID-рецессии.

МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП Госдолг превзойдет пиковые значения, отмечавшиеся после Второй мировой войны.

В Китае четвертый месяц сохраняется рост деловой активности. Среди международных финансовых организаций нет единого мнения относительно динамики ВВП Китая. Всемирный банк, МВФ и Еврокомиссия ожидают роста китайской экономики в текущем году на уровне 1%. В то же время прогноз ОЭСР предполагает спад экономики на 2,6%, а при наихудшем сценарии спад может усилиться до 3,7%.

В России к концу недели с 30 июня по 6 июля 2020 года сводный индикатор D-DESI (стресс-индекс) опустился до нуля. Это произошло первый раз за последние пять месяцев, отмечают эксперты. Они подчеркивают, что сейчас стабилизировались и показатели финансовых и товарных рынков (в том числе цены на нефть и валютный курс), и индикаторы реального сектора, а в российском банковском секторе по-прежнему сосредоточена значительная ликвидность. Но эксперты подчеркивают, что о выходе из кризиса пока говорить рано.

Также эксперты продолжают изучать массовый переход на дистанционную занятость. Опыт повсеместного и резкого перехода в формат удаленной работы стал уникальным как для многих сотрудников, так и для их работодателей. Вопреки представлениям некоторых работодателей, формат дистанционной работы может не только не снизить, но и увеличить эффективность деятельности сотрудников, их вовлеченность и лояльность организации, отмечают эксперты.