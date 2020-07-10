Закон об удаленном урегулировании убытков по страхованию может появиться в России, в нем в том числе предполагается предусмотреть исключение обязанности предоставлять документы только на бумаге, создаются условия получения информации о ДТП из внешних источников в автоматизированном режиме. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В протоколе заседания экспертного совета указывается, что законопроектом устанавливается право потерпевшего осуществлять со страховщиком обмен необходимыми документами и информацией в электронном виде. Предусматривается также возможность получения страховщиком сведений об обстоятельствах страхового случая из внешних источников; устанавливается право страховщика признавать достаточными для осмотра транспортного средства материалы фото- и видеосъемки, осуществленной потерпевшим. Предполагается, что в законопроекте ЦБ наделяется полномочиями по установлению требований к порядку обмена информацией и документами между потерпевшими и страховщиками в электронной форме.

«Сейчас власти нацелены на цифровизацию, и мы видим, что ключевые поручения идут в этом направлении, приятно отмечать, что страховое сообщество движется с опережением», — отметил Юргенс, пояснив, что основным изменением после принятия законопроекта станет исключение обязанности предоставлять документы только на бумаге; также появится право осуществлять обмен информацией в электронной форме, в том числе через портал госуслуг, сайты страховщиков.

Важным дополнением в процедуру урегулирования убытков также станет появление возможности по ОСАГО осуществлять осмотр транспортного средства через мобильное приложение РСА, разработанное для оформления европротокола, отметил он.