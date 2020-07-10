Рубль завершил основную валютную сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:12 мск понизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,82 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34,3 тыс. сделок на 2,002 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,64—71,45 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,09 рубля, увеличившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 3,7 тыс. сделок на 152,5 млн евро по курсам от 79,97 до 80,48 рубля за евро.

«У российской валюты последняя сессия на этой неделе выдалась на редкость спокойной. Доллар и евро торгуются очень близко к уровням конца четверга — вблизи 70,9 и 80,1 соответственно. На следующей неделе мы ожидаем роста волатильности. Ее направление будет зависеть от потока данных с международных рынков. Преобладающий сценарий — укрепление рубля. Доллар может вновь закрепиться ниже 70, а евро может в моменте откатиться до 78,5», — комментирует аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.