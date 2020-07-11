Банк «Возрождение» совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» запустили сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью, следует из релиза финучреждения.

Все необходимые документы теперь оформляются без посещения клиентом Росреестра и МФЦ.

«Новый сервис позволяет клиенту после оформления ипотечного кредита получить усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись и с ее помощью подписать необходимые документы через специальное приложение на смартфоне участника сделки. Подписанные документы клиента на регистрацию сделки с недвижимостью направляются банком в режиме онлайн в Росреестр», — говорится в сообщении.